Эксперт предложила усилить охрану зеленых зон Москвы через инвентаризацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве было обновлено законодательство об особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ). Нововведение дает возможность вводить дополнительные ограничения и поддерживать дальнейшее развитие этой сферы путем научной инвентаризации экосистем мегаполиса, рассказала директор департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова.

Она обратила внимание, что границы многих природных зон были установлены примерно 20 лет назад, однако с тех пор условия развития столичных районов существенно изменились. Обновленные нормы ООЗТ учитывают современные задачи в управлении зеленым фондом и помогают решать проблемы сохранения уникальных экосистем.

Но чтобы законы приносили комплексную пользу, Довлетярова указала на необходимость системного проведения научной инвентаризации городских экосистем.

"Необходимо посмотреть, какие виды насаждений произрастают, составить список всех видов, их состояние, определить ярусы растительности, исследовать почвы, оценить биоразнообразие флоры и фауны", – отметила эксперт в беседе с "Комсомольской правдой".

Для проведения такой масштабной работы нужно объединить усилия экспертного сообщества и привлечь специалистов в каждой узкой области знаний, подчеркнула она.

По мнению Довлетяровой, детальное исследование городских зеленых зон поможет в эффективном управлении зеленым фондом. Причем обновленное законодательство обязывает к этому, отвечая на запросы по сохранению природных пространств в городской среде, подчеркнула она.

"Современные подходы в управлении городами и зеленым фондом ставят в центр внимания все зеленые пространства мегаполиса, включая исторический центр, придомовые локации, а не только обширные природные территории", – рассказала эксперт.

Кроме того, в Москве продолжается реализация концепции 15-минутного города, которая предполагает нахождение ключевых объектов в пешей доступности для жителей любого района. Теперь она включила в себя и зеленые территории.

Вместе с тем Довлетярова рекомендует проводить научные исследования не только в парках и скверах, расположенных в черте города, но и на обширных природных территориях. По ее словам, ранее проведение таких работ было затруднено из-за ограничений, но теперь это стало возможным.

Согласно новому закону, на особо охраняемых природных территориях можно проводить научные исследования, образовательные и культурно-просветительские мероприятия, а также реализовывать экологические проекты, уточнила эксперт.

В пример она привела исследование, проведенное в 2024 году на территории московского национального парка "Лосиный Остров". В нем приняли участие более 80 ученых, включая биологов и зоологов.

Результаты этого исследования подтвердили, что в Москве можно эффективно использовать природные экосистемы, интегрируя их в городскую среду и создавая комфортные условия для жизни горожан.

Более того, в мегаполисе уже сформирована комплексная экополитика. Как отметил глава Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, этого удалось достичь благодаря новым экологическим стандартам.

Принятые меры также поспособствовали формированию правительством столицы стратегии и планов по развитию зеленого фонда. Он увеличится с 20 000 до 100 000 гектаров за счет ввода в законодательство понятий "зеленые насаждения", "особо охраняемые зеленые территории", "особо охраняемые природные территории".