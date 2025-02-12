Москвичам рассказали, где в столице растут вечнозеленые деревья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители и гости Москвы могут полюбоваться вечнозелеными деревьями в Битцевском лесу и Бирюлевском дендропарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В Битцевском лесу растут вековые ельники, в Серебряном бору – сосны, а в Бирюлевском дендропарке можно увидеть экзотические хвойные деревья.

Как рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в Битцевском лесу ельники располагаются в 26-м и 27-м кварталах, а также в усадьбе Знаменское-Садки. Они примечательны наличием молодых деревьев. Также там есть сосны особой кряжестой формы, а по самому лесу проходят экологические маршруты.

Кроме того, коренные ельники и старые сосновые леса сохранились в национальном парке "Лосиный остров". В Алексеевской роще растут сосняки возрастом 150–200 лет. Встречается и плаун булавовидный. Вечнозеленый травянистый споровый многолетник занесен в Красную книгу Москвы.

В Серебряном бору можно полюбоваться соснами. Также там растут липы, клены, березы, ясени, дубы, а еще встречается вечнозеленое растение вереск, включенное в Красную книгу Москвы.

Вечнозеленые деревья есть на востоке столице в природно-историческом парке "Косинский". Сразу три озера – Святое, Белое, Черное, а также долина реки Рудневки образуют особый ландшафт.

В Бирюлевском дендропарке в природно-историческом парке "Царицыно" произрастают 220 видов растений, в том числе сосна кедровая сибирская, пихта сибирская, сосна Веймутова и другие.

В 2024 году на столичных природных территориях столицы биологи обнаружили 157 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Всего за прошлый год эксперты провели более 370 мониторинговых исследований в 111 зеленых зонах города и выявили 408 видов животных, среди которых увеличилось число охраняемых видов.

