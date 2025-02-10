Экоцентры подсчитали водоплавающих птиц на природных территориях Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Экоцентры столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подвели итоги участия во Всероссийской акции "Серая шейка – 2025". В рамках акции, которая традиционно проводится в третьи выходные января, был организован среднезимний учет водоплавающих и околоводных птиц, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На природных территориях столицы под руководством опытных орнитологов горожане освоили методику подсчета птиц. Участники акции посетили открытые водоемы, где зафиксировали видовой состав и численность водоплавающих. Благодаря усилиям московских экоцентров в выбранных локациях было учтено 1 156 птиц.

В экоцентре "Кузьминки" маршрут учета проходил через места скопления зимующих водоплавающих. Помимо крякв, участники отметили пару красноголовых нырков и четыре пары огарей, которые впервые остались зимовать на водоемах парка. Над Люблинским прудом были замечены две крупные серебристые чайки. Всего было подсчитано 718 крякв. В этом году в акции впервые приняли участие волонтеры из Российского движения детей и молодежи "Движение первых", а также ученики школ "Классика", № 1 770 и 2 089.

Экоцентр "Терлецкий" организовал тематические занятия "Утиные истории", где гости узнали интересные факты о водоплавающих птицах Москвы, их видовом разнообразии, особенностях подкормки и методах учета. На Ивановских отстойниках участники насчитали 94 кряквы.

Эколого-просветительский центр "Царская пасека" провел учет в Измайлове, где в центре Верхнего Ивановского отстойника было замечено восемь крякв. Экоцентр "Музей природы" исследовал территорию ландшафтного заказника "Долина реки Сходни в Куркино". Совместно с горожанами специалисты зафиксировали 176 зимующих уток на реке Сходне.

На территории комплексного заказника "Зеленоградский" экоцентр "Дом лани" вместе с участниками акции насчитал 150 крякв на реке Сходне.

Участие в акции позволило москвичам больше узнать о мире пернатых столицы, а ученые получили ценные данные для многолетнего мониторинга водоплавающих птиц на территории Москвы.

Между тем москвичей призвали не выпускать красноухих черепах на волю, так как они могут начать поедать местных обитателей городских водоемов. В столичных прудах обитают беспозвоночные, лягушки, птенцы водоплавающих птиц, рыбы и их икра, ужи, уничтожая которых экзотические пресмыкающиеся вытесняют своего болотного сородича и нарушают исторически сложившуюся экосистему.