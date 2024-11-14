Почти 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" за два года работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Инновационному экоцентру "Яуза" исполнилось два года, за это время здесь провели более трех тысяч тематических экскурсий и около 900 мастер-классов, а посетителями центра стали около 40 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В экоцентре разработаны тематические авторские мультимедийные экскурсии, посвященные знаковым датам в экологии, например Дню заповедников и национальных парков России, Дню орнитолога, а также различные просветительские программы.

На площадке уже прошли Географический и Арктический диктанты, экологические конференции школьников и студентов, встречи с писателями и другие мероприятия.

В центре также прошел фестиваль "Каникулы в Арктике", организованный совместно с Международным экологическим фондом "Чистые моря". В трехдневную программу вошли экскурсии в интерактивном автобусе-музее, настольные игры и мастер-классы в аутентичном чуме, а посетителями стали более тысячи человек.

И в этом и в прошлом году в экоцентре проводилась акция "Вырасти свой кедр", в рамках которой гостям раздали свыше шести тысяч саженцев сибирского кедра. Кроме того, посетители сдали в переработку более 25 тонн макулатуры, а в центре накопили около трех тысяч книг для буккроссинга.

На профориентационных и просветительских мероприятиях выступают преподаватели, кандидаты наук и профессора ведущих вузов страны. Кроме того, экоцентр тесно сотрудничает с Русским географическим обществом, Зоологическим музеем МГУ имени М. В. Ломоносова, Московским зоопарком, Центром изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море", муниципальным приютом для животных "Искра" и фондом "Поделись с другом".

На базе центра работает молодежный клуб Русского географического общества, где ребят обучают использованию всех видов карт. На занятиях также изучают историю географических открытий, места обитания редких животных, строение земной коры, климатические процессы, зоо- и биогеографию, экономику и экологию.

В летнее время в экоцентре реализуют эколого-просветительские программы для детей и подростков – экоклуб дневного пребывания "Нешкола" и "Летний кампус", в котором проходит углубленное изучение естественнонаучных дисциплин. Зимой можно покататься на лыжах по парку.



Инновационный экоцентр "Яуза" открылся осенью 2022 года, став частью масштабного проекта по созданию одноименного парка на ранее заброшенном участке. В центральном зале представлен максимально детализированный макет, с его помощью можно проследить за этапами благоустройства зоны отдыха и рассмотреть значимые архитектурные объекты в масштабе 1:400.

Общая площадь парка составляет 1,2 тысячи квадратных метров, на которых разместилась уникальная интерактивная экспозиция, знакомящая детей и взрослых с экологическими профессиями будущего в мультимедийном игровом формате. Школьники могут пройти профильные стажировки или принять участие в приключенческих экоквестах, а студенты – послушать лекции. Посетить экоцентр можно как самостоятельно, так и с гидом. Подробная информация и афиша предстоящих встреч опубликованы на официальном сайте.

Ранее стало известно, что специалисты в 2024 году впервые выявили более 10 редких видов животных и растений на территории национального парка "Лосиный остров". Кроме того, были обнаружены редчайшие и исчезающие виды растений, животных и птиц – чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи.

Также была одобрена программа по сохранению и восстановлению биологического разнообразия и лесных экосистем до 2030 года.