Москвичам рассказали, как экоконтроль за строительством помогает сохранять природу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперты проводят экологические исследования на потенциальных строительных участках, разрабатывают советы по выбору безопасных технологий строительства, а также предоставляют инструкции по защите атмосферы, звукового фона и водных ресурсов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в городе активно ведется строительство современных жилых домов и офисных зданий. Также развивается социальная инфраструктура: строятся новые медицинские учреждения, школы, спортивные и культурные объекты.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы следит за тем, чтобы строительные работы в столице соответствовали экологическим стандартам. Это обеспечивает защиту окружающей среды и здоровья жителей города, а также гарантирует, что временные неудобства, связанные со строительством, будут компенсированы после его завершения.

По запросам застройщиков специалисты проводят экологические исследования на потенциальных участках застройки и предоставляют рекомендации по выбору строительных технологий, которые не нанесут вреда окружающей среде в городе.

В соответствии с требованиями, установленными в Москве, эксперты разрабатывают детальные инструкции по защите атмосферы, поддержанию акустического комфорта и сохранению водных ресурсов.

В частности, департамент предоставляет подробные рекомендации по обеспечению качества воздуха, предлагает меры по предотвращению распространения пыли в сухую погоду и снижению уровня шума. Также даются советы по защите водоемов, расположенных рядом со строительными объектами.

Между тем Москва улучшила показатели экологии по некоторым направлениям в два раза. Это произошло благодаря повышению энергоэффективности, сообщал Сергей Собянин. Как подчеркивал мэр, за последние годы в столице потребление электричества увеличилось менее чем на 2%, а тепла – менее чем на 5%, воды – на 30%, газа – на 15%.

По словам Собянина, этому поспособствовали реконструкции столичных ТЭЦ, ликвидация неэффективных котельных и улучшение качества сетей.