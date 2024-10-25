Сергей Собянин учредил новые премии экологической направленности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин учредил новые премии в области экологии и охраны окружающей среды, соискателями которой могут стать специалисты-экологи и волонтеры, реализующие природоохранные проекты в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, с текущего года премии будут присуждаться в номинациях "Зеленые и природоподобные решения", "Цифровизация экологических решений", а также "Экологическое волонтерство", "Экологическое просвещение" и других.

Сумма вознаграждения за первое место – один миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей. В случае коллективного присуждения премии денежные средства распределят поровну между участниками.

Между тем Москва улучшила показатели экологии по некоторым направлениям в два раза. Это произошло благодаря повышению энергоэффективности, сообщил Собянин. Как подчеркнул мэр Москвы, за последние годы в столице потребление электричества увеличилось менее чем на 2%, а тепла – менее чем на 5%, воды – на 30%, газа – на 15%.

По его словам, этому поспособствовали реконструкции столичных ТЭЦ, ликвидация неэффективных котельных и улучшение качества сетей.