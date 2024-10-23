Экофестиваль с лекциями и мастер-классами пройдет на Южном речном вокзале 26 октября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Экофестиваль с творческими мастер-классами, кинопоказами, интерактивными лекциями и другими активностями пройдет на Южном речном вокзале 26 октября с 12:00 до 16:00. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что вопросы сохранения окружающей среды с каждым годом становятся актуальнее. В Москве стремятся повысить интерес горожан к этой теме и привлечь к ней внимание людей всех возрастов.

На экофестивале гости смогут поучаствовать в мастер-классе экоцентра "Сборка" и сделать сувенир в виде значка или брелока из пластиковых крышек. Также посетители увидят процесс переработки и узнают больше о проекте "Добрые крышечки".

Мастер-класс по изготовлению брелоков, подставок под кружки и украшений также проведет центр лидерства и волонтерства НИУ ВШЭ. Всем желающим расскажут об осознанном потреблении и полезных привычках.

Для детей тоже подготовлены активности. Они смогут сделать поделку из подручных средств совместно с персонажами мультсериала "Турбозавры".

Кинопоказы, интерактивные и игровые лекции об экологичном образе жизни и сортировке мусора состоятся в медиазале. Кроме того, гости могут поучаствовать в викторине, квизе, экоквесте и получить подарки. В экобаре им предложат попробовать мини-сеты гастрономических орехов с натуральными вкусами фруктов и трав.

Помимо этого, в течение 26 октября на Южном речном вокзале москвичи могут сдать батарейки и чистые крышки на переработку, также им предложат обменяться домашними растениями.

В рамках экофестиваля посетители могут прокатиться на электровелосипеде по набережной Москвы-реки, поиграть в настольные игры, посетить выездную выставку Музея рециклинга, сделать фотографии на память и увидеть выступление артиста проекта "Музыка в метро".

Между тем с 1 по 7 ноября в кинотеатре "Поклонка" пройдет международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел". Духовным попечителем фестиваля выступит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Духовный экспертный совет для участия в мероприятии тщательно отбирает фильмы, демонстрирующие различные стороны жизни современного общества. Они проповедуют традиционные моральные ценности, сострадание и справедливость.