На природных территориях столицы обнаружили 157 видов краснокнижных животных

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157 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, обнаружили специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды на столичных природных территориях в 2024 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего за прошлый год эксперты провели более 370 мониторинговых исследований в 111 зеленых зонах города и выявили 408 видов животных, среди которых увеличилось число охраняемых видов.

Среди них – 10 видов млекопитающих, включая зайца-русака, бобра обыкновенного и куницу лесную, а также 74 вида птиц. Это, например, клинтух, сапсан, малая выпь, болотный лунь и черношейная поганка. Были отмечены и редкие виды пресмыкающихся, земноводных, рыб, моллюсков и насекомых.

В ходе мониторинга специалисты обнаружили лунь полевую – хищную птицу, которая ранее обитала только в определенной местности, но сейчас их нахождение в природе не подтверждено. Это означает, что в столичных зеленых зонах соблюдаются все условия, подходящие для этого вида, говорится в материале.

Специалисты также добавили, что смогли выявить жужелицу золотистоямчатую, редкого жука с яркой металлической окраской, который занесен в Красную книгу Москвы, а также ушастую сову, переливницу тополевую и ленточника камиллу. Данные виды считаются уязвимыми в городской среде.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин отметил, что обнаружение редких видов животных в столице стало возможным благодаря постоянному отслеживанию состояния экосистем города и проведению мероприятий по охране природы.

Между тем в парке на западе Москвы вылупились птенцы ушастых сов. Птенца, лежащего на земле, заметил неравнодушный прохожий. Он обратился в экстренные службы с просьбой помочь птице, которая, возможно, выпала из гнезда. После осмотра птенца отвезли в Центр реабилитации диких животных.