Москвичам рассказали о коте Толике, живущем в пожарной части в Люблине

Кот Толик живет в пожарной части в столичном Люблине. Он прославился тем, что был спасен из пожара, а потом начал жить у спасателей.

В прошлом году Толик получил звание "прапорщик внутренней службы" за добросовестное выполнение кошачьих обязанностей. Состоят они в том, что Толик своим присутствием создает позитивную атмосферу и поднимает настроение пожарным. Они за это обращаются к нему с почтением.

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