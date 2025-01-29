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29 января, 18:00

Общество

Москвичам рассказали о коте Толике, живущем в пожарной части в Люблине

Москвичам рассказали о коте Толике, живущем в пожарной части в Люблине

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Кот Толик живет в пожарной части в столичном Люблине. Он прославился тем, что был спасен из пожара, а потом начал жить у спасателей.

В прошлом году Толик получил звание "прапорщик внутренней службы" за добросовестное выполнение кошачьих обязанностей. Состоят они в том, что Толик своим присутствием создает позитивную атмосферу и поднимает настроение пожарным. Они за это обращаются к нему с почтением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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