29 января, 18:00Общество
Москвичам рассказали о коте Толике, живущем в пожарной части в Люблине
Кот Толик живет в пожарной части в столичном Люблине. Он прославился тем, что был спасен из пожара, а потом начал жить у спасателей.
В прошлом году Толик получил звание "прапорщик внутренней службы" за добросовестное выполнение кошачьих обязанностей. Состоят они в том, что Толик своим присутствием создает позитивную атмосферу и поднимает настроение пожарным. Они за это обращаются к нему с почтением.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.