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25 января, 09:15

Общество

Московские волонтеры спасли кота-автостопщика

Московские волонтеры спасли кота-автостопщика

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В столице завершилось необычное путешествие кота, который прибыл в Москву автостопом из Липецкой области. На автостанции в Липецке животное подобрали случайные попутчики и привезли в столицу, но по прибытии кот сбежал.

Зоозащитники объявили поисковую операцию, распространив информацию через свои каналы. Оказалось, что кота замечали в разных московских автобусах. В одном из них его и поймали волонтеры. Кота отвезли в клинику, где обследовали, а затем нашли для него новый дом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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