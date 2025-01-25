Московские волонтеры спасли кота-автостопщика

В столице завершилось необычное путешествие кота, который прибыл в Москву автостопом из Липецкой области. На автостанции в Липецке животное подобрали случайные попутчики и привезли в столицу, но по прибытии кот сбежал.

Зоозащитники объявили поисковую операцию, распространив информацию через свои каналы. Оказалось, что кота замечали в разных московских автобусах. В одном из них его и поймали волонтеры. Кота отвезли в клинику, где обследовали, а затем нашли для него новый дом.

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