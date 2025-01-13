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13 января, 07:30

Общество

В Москве стартовал проект по медиации при разводе

В Москве стартовал проект по медиации при разводе

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Московским семьям, которые хотят развестись, теперь предлагают пройти процедуру примирения. В столичных центрах госуслуг "Мои документы" стартовал пилотный проект "Медиация при разводе", который предоставляет супругам возможность получить консультацию психолога и найти решения конфликтов, не доводя дело до развода. Услуга бесплатна для москвичей.

Медиация проводится при поддержке специалистов: психолога, конфликтолога и медиатора, что позволяет рассмотреть проблему семьи с разных сторон и помочь супругам восстановить взаимопонимание. Чаще всего в таких программах участвуют пары, состоящие в браке от двух до восьми лет, в возрасте от 32 до 45 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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