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05 ноября, 13:45

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Новости часа: сотрудники Московского авиацентра постоянно повышают квалификацию

Новости часа: сотрудники Московского авиацентра постоянно повышают квалификацию

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 образовательных программ открыты в Московском авиацентре для повышения квалификации сотрудников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 500 студентов прошли стажировки на предприятиях "Технополиса "Москва", сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Спрос на обучающие программы для волонтеров в Москве вырос более чем на 40%, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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