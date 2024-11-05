Новости часа: сотрудники Московского авиацентра постоянно повышают квалификацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 образовательных программ открыты в Московском авиацентре для повышения квалификации сотрудников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 500 студентов прошли стажировки на предприятиях "Технополиса "Москва", сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Спрос на обучающие программы для волонтеров в Москве вырос более чем на 40%, заявила заммэра Наталья Сергунина.