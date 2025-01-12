Новости мира: два человека задержаны за нарушение комендантского часа в Калифорнии

Два человека задержаны за нарушение комендантского часа в Калифорнии. Ограничения ввели в связи с массовыми случаями мародерства на фоне пожаров. Пламя продолжает распространяться, уничтожая окрестности Лос-Анджелеса. В регионе объявили режим масштабного бедствия.

Как минимум 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Страсбурге. Их доставили в медучреждения. По предварительным данным, причиной стало ошибочное переключение стрелки. Один из поездов начал движение задним ходом.

Технику будущего показали на выставке электроники в Лас-Вегасе. Роботы-пылесосы с механической рукой, ноутбук с увеличивающимся экраном, мгновенное зарядное устройство для телефона и не только.

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