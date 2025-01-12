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12 января, 16:45

Происшествия

Новости мира: два человека задержаны за нарушение комендантского часа в Калифорнии

Новости мира: два человека задержаны за нарушение комендантского часа в Калифорнии

Новости регионов: мазут продолжает вытекать из поврежденной части танкера "Волгонефть-239"

Крупный пожар произошел в Химках

Движение на Ягодной улице частично перекрыли из-за пожара

Новости мира: число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 16

Около 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за онлайн-игр

Три человека пострадали в аварии с участием частного автобуса в Москве

Новости регионов: около 5 тысяч тонн мазута остаются на дне Черного моря

Пожарные потушили возгорание в квартире в Анадырском проезде

Авария произошла недалеко от Сигнального проезда

Два человека задержаны за нарушение комендантского часа в Калифорнии. Ограничения ввели в связи с массовыми случаями мародерства на фоне пожаров. Пламя продолжает распространяться, уничтожая окрестности Лос-Анджелеса. В регионе объявили режим масштабного бедствия.

Как минимум 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Страсбурге. Их доставили в медучреждения. По предварительным данным, причиной стало ошибочное переключение стрелки. Один из поездов начал движение задним ходом.

Технику будущего показали на выставке электроники в Лас-Вегасе. Роботы-пылесосы с механической рукой, ноутбук с увеличивающимся экраном, мгновенное зарядное устройство для телефона и не только.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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