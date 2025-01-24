Москвичи показали кадры гуся, который стоял в очереди на фудкорте

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В одном из торговых центров Москвы посетители заметили женщину с гусем. Птица спокойно стояла рядом с хозяйкой в очереди на фудкорте.

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