Зрителям Москвы 24 напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает самые важные события столицы в режиме реального времени. Каждый может поделиться своим видео, принимаются кадры аварий, пожаров или других происшествий, а также моментов из повседневной жизни – поездки на работу, прогулки или посещение театра.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.