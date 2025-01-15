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15 января, 13:45

Общество

Москвичи обнаружили прошлогодние грибы рядом с нацпарком "Лосиный остров"

Москвичи обнаружили прошлогодние грибы рядом с нацпарком "Лосиный остров"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, рядом с национальным парком "Лосиный остров" обнаружили прошлогодние грибы. Как рассказал председатель Союза грибников России Михаил Вишневский, в настоящее время в лесах Подмосковья можно найти около 10–15 видов грибов.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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