19 ноября, 18:13Общество
"Инопланетный" гриб обнаружили в Калужской области
Фото: телеграм-канал "Калужская неделя"
Фотограф Дмитрий Голубев заснял в заповеднике "Калужские засеки" "инопланетный" гриб-звездовик. Об этом сообщает портал "Калужская неделя".
Гриб был назван именно так из-за своей уникальной формы, а также ярких спор. Он является представителем грибного царства – звездовика сводчатого.
Ранее необычные грибы сине-зеленого цвета нашли в Подмосковье. Жители региона назвали их "смурфо-грибами". При этом официальное название – хлороцибория сине-зеленоватая.
Грибы сине-зеленого цвета растут на трухлявых пнях и сучьях деревьев. Чаще всего их можно найти на дубе. Обычно человек видит не сам гриб, а следы хлороцибории, которая украшает участки ствола в сине-зеленые тона. При этом с возрастом они меняются, принимая форму мелких блюдец или дисков.
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