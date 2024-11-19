"Инопланетный" гриб обнаружили в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Калужская неделя"

Фотограф Дмитрий Голубев заснял в заповеднике "Калужские засеки" "инопланетный" гриб-звездовик. Об этом сообщает портал "Калужская неделя".

Гриб был назван именно так из-за своей уникальной формы, а также ярких спор. Он является представителем грибного царства – звездовика сводчатого.

Ранее необычные грибы сине-зеленого цвета нашли в Подмосковье. Жители региона назвали их "смурфо-грибами". При этом официальное название – хлороцибория сине-зеленоватая.

Грибы сине-зеленого цвета растут на трухлявых пнях и сучьях деревьев. Чаще всего их можно найти на дубе. Обычно человек видит не сам гриб, а следы хлороцибории, которая украшает участки ствола в сине-зеленые тона. При этом с возрастом они меняются, принимая форму мелких блюдец или дисков.



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