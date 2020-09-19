В Подмосковье нашли "смурфо-грибы"

Фото: сайт Комитета лесного хозяйства Московской области
Необычные грибы сине-зеленого цвета нашли в Подмосковье. Об этом сообщает сайт Комитета лесного хозяйства Московской области.
Известно, что жители региона назвали необычные грибы "смурфо-грибами". При этом их официальное название – хлороцибория сине-зеленоватая, заявили в пресс-службе комитета.
Там отметили, что такие грибы растут на трухлявых пнях и сучьях деревьев. Чаще всего их можно найти на дубе. Обычно человек видит не сам гриб, а следы хлороцибории, которая украшает участки ствола в сине-зеленые тона.
В пресс-службе пояснили, что грибы имеют чашеобразную форму. При этом с возрастом они меняются, принимая форму мелких блюдец или дисков.
В комитете лесного хозяйства предупредили, что гриб не является съедобным.
Ранее главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов назвал грибы, помогающие бороться с онкологией. По его словам, они богаты витаминами и аминокислотами, благодаря чему у человека укрепляется иммунитет.
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