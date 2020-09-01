Назван гриб, помогающий бороться с онкологией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов рассказал о полезных свойствах грибов шиитаке. По его словам, они богаты витаминами и аминокислотами, благодаря чему у человека укрепляется иммунитет. К полезным свойствам он отнес и противораковый эффект.

"В Японии и Китае грибы шиитаке очень популярны. Там считается, что они обладают лечебными свойствами. У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный", – рассказал эксперт.

По его словам, в России грибы пока не пользуются популярностью из-за высокой цены. Однако он отметил, что со временем ситуация меняется в лучшую сторону: люди убеждаются в высокой ценности продукта.

"В каждой китайской семье каждую неделю едят шиитаке. В Японии он тоже суперпопулярный, но там его используют для создания антираковых препаратов. Там уже не народная медицина, а фармакология", – уточнил Хренов в эфире радио Sputnik.

Ранее ученые из Национального университета Сингапура заявили, что сочетание пробиотиков и крестоцветных овощей может помочь в лечении рака толстой и прямой кишки.

Специалисты объяснили, что создали "коктейль" из кишечной бактерии E.coli Nissle, которую преобразовали в пробиотик, и фермента, содержащегося в семействе крестоцветных. Это, например, брокколи. Получившаяся смесь убивала до 95% раковых клеток в лабораторных условиях.

Такое сочетание продуктов предлагают использовать не только при лечении колоректального рака, но и для его профилактики и восстановления организма после удаления опухоли.

