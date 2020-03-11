Ученые нашли продукты для борьбы с раком толстой кишки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из Национального университета Сингапура считают, что сочетание пробиотиков и крестоцветных овощей может помочь в лечении рака толстой и прямой кишки. Об этом сообщается в пресс-релизе исследователей.

Специалисты объяснили, что создали "коктейль" из кишечной бактерии E.coli Nissle, которую преобразовали в пробиотик, и фермента, содержащегося в семействе крестоцветных. Это, например, брокколи. Получившаяся смесь убивала до 95% раковых клеток в лабораторных условиях.

Такое сочетание продуктов предлагают использовать не только при лечении колоректального рака, но и для его профилактики и восстановления организма после удаления опухоли.

Ранее медики перечислили продукты, которые помогут наладить работу слизистой оболочки кишечника. Это продукты на основе кокоса, позволяющие организму бороться с вирусами и грибками. Специалисты посоветовали употреблять перечную мяту, обеспечивающую нормализацию работы кишечника.

Для предотвращения запоров и развития дивертикулеза медики рекомендуют малину. Эксперты отметили лимоны и жирные сорта рыбы.