Медики рассказали о продуктах, способствующих восстановлению кишечника

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Специалисты перечислили продукты, которые помогут наладить работу слизистой оболочки кишечника, сообщает РИА Новости.

В частности, медики рекомендуют употреблять продукты на основе кокоса, так как их свойства позволяют организму бороться с вирусами и грибками. Также специалисты порекомендовали употреблять перечную мяту, обеспечивающую нормализацию работы кишечника.

Жирные сорта рыбы также полезны для кишечника, так как содержат витамин D. Слабое присутствие данного компонента в организме может привести к опасным хроническим заболеваниям толстой кишки.

Для предотвращения запоров и развития дивертикулеза медики посоветовали употреблять малину. Лимоны также полезны вследствие наличия в них витамина С, необходимого для поддержания здорового бактериального баланса в организме.

Медики напомнили, что от состояния кишечника зависит работа всей иммунной системы.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова отметила, что в колбасе, которую мы сегодня употребляем, нет мяса. В ней содержатся субпродукты, частое употребление которых может привести к раку кишечника.