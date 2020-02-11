Диетолог рассказала, на что обращать внимание при выборе колбасы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, на что обращать внимание при выборе колбасы. По мнению эксперта, в первую очередь важен внешний вид.

"Она должна быть не рыхлой, а, наоборот, однородной, хорошая колбаса не может быть чрезмерно розовой или красной. Чем менее она розовая, тем меньше в ней нитрита натрия. Также колбаса должна быть упругой и хорошо сгибаться", – пояснила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог На срезе не должно быть пустот, должна быть однородной. Если в ней есть жир, то он должен быть светлым, а не желтым. От самой оболочки колбаса не должна отходить.

Специалист добавила, что если нет возможности посмотреть срез, то о качестве колбасы расскажет состав изделия на этикетке. Чем меньше ингредиентов, тем лучше, подчеркнула Соломатина.

"На первом месте стоит мясо, из которого она приготовлена: свинина или мясо птицы. Затем идут вода, соль и различные смеси. Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается", – пояснила диетолог.

Против употребления колбасы выступила врач-диетолог и автор книг Лидия Ионова. В беседе с Москвой 24 эксперт рассказала, что в той колбасе, которую производят сейчас, нет мяса.

"В ней только перемолотые частички кожи, костей и сухожилий, улучшители вкуса, ароматизаторы, чтобы человек как можно чаще возвращался к этому продукту, возникала тяга", – пояснила Ионова.





Лидия Ионова врач-диетолог Всемирная организация здравоохранения давно говорит о том, что субпродуктов не должно быть в нашем рационе, а колбаса как раз и есть такой продукт. Употребление ее может привести к раку кишечника.

Ионова добавила, что регулярное употребление различных колбасных изделий также может привести к ухудшению состояния печени и желчного пузыря.

Ранее стало известно, что у жительницы Тулы Елены Брусенцевой "взорвалась" колбаса, купленная в местном магазине. Об этом женщина написала в группе "Черный список Тула" в социальных сетях.

"Купила вареную колбаску. На следующий день утром решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!" – написала Брусенцева.



Соболева Илона