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17 декабря, 16:40

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"Сити": топ-3 ресторана, где подают оливье

"Сити": топ-3 ресторана, где подают оливье

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают самый вкусный оливье. На третьем месте – ресторан AVA Bistro, где в состав салата входит цыпленок су-вид.

Второе место занял "Ян Примус". Там оливье делают с лососем горячего копчения и перепелиным яйцом. На вершине рейтинга – ресторан "Восход", где в салат включают рябчиков, телячий язык и раковые шейки.

Подробнее – в программе "Сити".

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