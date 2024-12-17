"Сити": топ-3 ресторана, где подают оливье

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают самый вкусный оливье. На третьем месте – ресторан AVA Bistro, где в состав салата входит цыпленок су-вид.

Второе место занял "Ян Примус". Там оливье делают с лососем горячего копчения и перепелиным яйцом. На вершине рейтинга – ресторан "Восход", где в салат включают рябчиков, телячий язык и раковые шейки.

Подробнее – в программе "Сити".