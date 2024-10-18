Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 11:15

Новости

Мэр Москвы: сервис "Цифровая реанимация" работает в 23 стационарах столицы

Мэр Москвы: сервис "Цифровая реанимация" работает в 23 стационарах столицы

Собянин: к началу октября в Москве прошло более 900 бесплатных экскурсий

Собянин: по программе реновации продолжится развитие социальной инфраструктуры

Новости часа: в Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

Новости часа: основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Новости часа: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Новости часа: завершены основные работы по благоустройству набережных реки Яузы

Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

В 23 стационарах Москвы работает сервис "Цифровая реанимация". Он позволяет собрать в одном месте все электронные результаты наблюдения за пациентами, а также отследить динамику и эффективность терапии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Еще один сервис, который оценили пациенты – это СМС-информирование. Система отправляет родственникам сообщения о том, в каком состоянии находится больной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинатехнологиивидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика