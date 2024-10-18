Мэр Москвы: сервис "Цифровая реанимация" работает в 23 стационарах столицы

В 23 стационарах Москвы работает сервис "Цифровая реанимация". Он позволяет собрать в одном месте все электронные результаты наблюдения за пациентами, а также отследить динамику и эффективность терапии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Еще один сервис, который оценили пациенты – это СМС-информирование. Система отправляет родственникам сообщения о том, в каком состоянии находится больной.

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