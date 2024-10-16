Комфортное прогулочное пространство создано на Кадашевской набережной

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Благоустройство Кадашевской набережной в центре Москвы и двух прилегающих к ней переулков – Старомонетного и Пыжевского – было проведено сотрудниками комплекса городского хозяйства. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что главной задачей являлось превращение пространства вдоль воды в комфортную прогулочную территорию, сохранив при этом транзитную функцию набережной.

"Теперь у москвичей и туристов появился еще один интересный пешеходный маршрут – от Балчуга до Воробьевых гор", – добавил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что воздушные линии были убраны в кабельную канализацию протяженностью 24,3 километра. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, была проложена дополнительная ливневка.

"Для удобства пешеходов расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили 21 тысячу "квадратов" асфальта", – рассказал Бирюков.

Также на набережной и в переулках установили 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, на парапетах и деревьях была установлена специальная подсветка. При этом нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение является обязательной составляющей всех проектов благоустройства Москвы. В рамках работ было высажено более 40 вязов и лип, 17 кустов сирени, обустроен газон площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

Сергей Собянин открыл 9 октября Кадашевскую набережную после комплексного благоустройства. Мэр подчеркнул, что в ходе работ специалисты соединили Овчинниковскую и Якиманскую набережные в один прогулочный маршрут. Расширили тротуары, деревья посадили, светильники новые сделали и убрали провода. По словам Собянина, Кадашевская набережная стала 50-й набережной Москвы-реки из тех, которые были реконструированы или построены заново.