Пешеходный бульвар обустроят на части бывшей промзоны Северянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пешеходный бульвар планируют обустроить на части бывшей промзоны Северянин, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"Неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов", – уточнил он.

Эта территория имеет хорошую транспортную доступность. Так, недалеко расположены станция МЦК "Ростокино" и одноименная платформа Ярославского направления.

Кроме того, жилой комплекс по реновации построят на площади 7,18 гектара, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман. Там возведут свыше 152 "квадратов" недвижимости. Кроме того, также планируется построить новый образовательный комплекс на 650 мест.

На территориях дворов, школы и детского сада проведут работы по благоустройству, здесь оборудуют детские и спортивные площадки.

Между тем детский сад, рассчитанный на 225 мест, построят в Останкинском районе Москвы по программе комплексного развития территорий. Специалисты уже подготовили градостроительный план земельного участка. Он входит в проект реорганизации бывшей промзоны Калибр. Проект рассчитан на пять лет.

