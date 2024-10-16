Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медицинской помощи россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Министерство здравоохранения России предложило изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи гражданам до 2027 года, передает пресс-служба ведомства.

Так, ведомство считает необходимым впервые регламентировать нормативные объемы медицинской помощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого Минздрав собирается выделить 4,4 миллиарда рублей.

Также министерство хочет установить нормы медицинской помощи и примерные расходы на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья граждан. По предварительным подсчетам, в следующем году на это будет направлено 42,9 миллиарда рублей, в 2026 году – 51 миллиард, а в 2027 году – 59,5 миллиарда.

Кроме того, Минздрав впервые определил нормативные объемы медицинской помощи и предварительные суммы расходов по отдельным видам сердечно-сосудистых операций в условиях стационара. Средние нормативы медпомощи за счет бюджета в 2025 году сохранятся на уровне этого года, а с 2026 по 2027 год нормативы для первичной специализированной медпомощи в амбулаторных условиях, профилактических посещений и обращений по заболеваниям будут снижены. При этом средние нормативы объема скорой помощи установлены на уровне этого года.

В рамках проекта министерство также предлагает по ОМС оплачивать новые виды хирургических вмешательств, в том числе замену нейростимуляторов, хирургическую коррекцию нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора и другие.

Минздрав России также хочет выделить до 2030 года на лечение пациентов с онкозаболеваниями не менее 140 миллиардов рублей. Первый замглавы ведомства Виктор Фисенко добавил, что в России уже создано около тысячи центров амбулаторной онкологической помощи.

