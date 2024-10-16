Сергей Собянин рассказал, как будет финансироваться программа реновации в Москве

Сергей Собянин на форуме FINOPOLIS в Сочи рассказал, что программа реновации станет постоянной. Она будет сложной и дорогой, финансировать ее будут за счет бюджета, но к 2032 году все затраты будут полностью возвращены за счет продажи дополнительного жилья, строящегося по реновации.

Кроме того, инфраструктура социального и культурного быта также будет возводиться за счет бюджетных ресурсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.