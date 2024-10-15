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15 октября, 16:00

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Более 100 домов расселили в ЗАО с начала реализации программы реновации

Более 100 домов расселили в ЗАО с начала реализации программы реновации

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С начала реализации программы реновации на западе столицы к переселению приступили 20,5 тысячи жителей 151 старого дома. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящий момент 105 зданий уже полностью расселены. Горожанам предоставили квартиры в 39 новостройках. При этом всего на западе столицы планируется расселить 548 домов, в которых проживает более 100 тысяч москвичей, заключил вице-мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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