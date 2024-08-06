В "Парковках России" стало доступно изменение времени стоянки при досрочном завершении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теперь пользователи могут изменить время начала стоянки в приложении "Парковки России" при ее досрочном завершении, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, такую функцию предусмотрели по просьбам автомобилистов. Желающим воспользоваться опцией необходимо скачать последнюю версию приложения. Внести изменения можно до конца суток, а исправлять ошибки – до трех раз в месяц. Раньше менять время можно было только после окончания оплаченного периода.

"В этом году функцией изменения времени начала парковки уже воспользовались более 100 тысяч водителей. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – уточнил Ликсутов.

Ранее на месте несанкционированной стоянки в Щербинке обустроили общедоступную парковку. Земельный участок использовался незаконно по адресу Остафьевское шоссе, дом 2. Специалисты Госавтоинспекции пресекли это. Уточняется, что прежний арендатор продолжил эксплуатировать городскую территорию после истечения срока действия договора.

