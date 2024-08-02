На ВДНХ возобновят акцию "День бесплатных парковок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акцию "День бесплатных парковок" возобновят на ВДНХ в выходные, 3 и 4 августа, в честь 85-летнего юбилея выставки, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Горожане на легковых машинах смогут бесплатно воспользоваться многоуровневым паркингом, рассчитанным на 999 машино-мест, рядом с КПП "Хованский" до полуночи, при условии, что заезд будет в период с 09:00 до 11:00.

Если посетитель заедет до или после указанного времени, он должен будет оплатить парковку по действующим тарифам за период, который автомобиль провел на парковке.

Кроме того, во время проведения акции о ее условиях гостей ВДНХ будет подробно информировать администратор паркинга. В дальнейшем ее проведение запланировано на каждое третье воскресенье месяца: 18 августа, 15 сентября, 20 октября, 17 ноября и 15 декабря 2024 года.

Между тем горожанам напомнили о временном закрытии парковки на алее Славы, а также Лужнецкой и Фрунзенской набережных в Хамовниках с 3 по 4 августа. Изменения будут действовать в связи с проведением на этих участках ночного забега. Кроме того, движение транспорта на этих улицах также будет перекрыто.