ЦОДД напомнил о перекрытии улиц в Хамовниках из-за ночного забега с 3 по 4 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил москвичам о перекрытии нескольких улиц и набережных в Хамовниках в связи с проведением в городе ночного забега с 3 по 4 августа. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Так, движение транспорта на алее Славы будет недоступно с 21:30 3 августа до 01:00 4 августа. В свою очередь, на Лужнецкой и Фрунзенской набережных ограничения будут действовать с 22:00 3 августа до 00:45 4 августа.



1 из 3

При этом на вышеописанных участках будет запрещена парковка с 00:01 3 августа до окончания мероприятия. Транспортное ведомство порекомендовало жителям и гостям города заранее строить свой маршрут.

Ночной забег стартует в субботу, 3-го числа, на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Тысячи участников уже в 11-й раз преодолеют 10 километров по набережным Москвы.

Финиш в этом году впервые в истории забега будет расположен внутри Большой спортивной арены. Кроме того, изменится место выдачи стартовых пакетов: в этом году оно расположится в здании Малой арены.

Победителями станут пять мужчин и пять женщин, пришедших к финишу быстрее всех. Их по традиции ждут памятные кубки и подарки от партнеров, а также денежное вознаграждение.