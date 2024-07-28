Движение будет перекрыто на нескольких улицах Москвы со 2 по 4 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На нескольких центральных улицах Москвы 2 августа и в ночь с 3 на 4 августа будет перекрыто движение транспорта в связи с празднованием Ильина дня и проведением Ночного забега. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, 2 августа с 06:00 до 13:00 ограничения будут действовать в районе Красной площади. Движение будет закрыто по улице Ильинке от Новой площади до дома 5 на Красной площади. На этом же участке 2 августа с 00:01 до завершения мероприятий, посвященных Ильину дню, будет запрещено парковать автомобили.

В ночь с 3 на 4 августа в районе Хамовники из-за проведения массового забега будет перекрыто движение. Водители не смогут проехать с 21:30 3 августа до 01:00 4 августа на участке аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. Также с 22:00 3 августа до 00:45 4 августа будет закрыто движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных от аллеи Славы до дома 22, строения 4 на Фрунзенской набережной. С 00:01 3 августа на этих участках до окончания забега будет запрещена парковка.

Москвичей призвали быть внимательными и строить маршрут поездки, учитывая ограничения.

Ранее сообщалось, что на участках Костомаровской и Андроньевской набережных, а также на Костомаровском мосту до 1 октября закрыта для движения одна из полос в связи в ремонтными работами. До 31 июля перекрыта полоса на Костомаровском мосту в сторону Садового кольца от дома 10, строение 1 по Костомаровскому переулку до дома 57, строение 8 по улице Николоямская. При этом на Андроньевской набережной от Николоямской набережной до Костомароского моста и на Костомаровской набережной в районе Костомаровского моста движение по полосе закроют с 1 августа до 3 сентября.