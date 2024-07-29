Парковка самокатов будет запрещена в центре Петербурга с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по транспорту с 1 августа запретить парковку средств индивидуальной мобильности (СМИ) в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Ранее власти города запрещали передвижение на самокатах по центру города на время репетиции и проведения главного военно-морского парада в День ВМФ, отметил Беглов. Решение было положительно встречено со стороны как петербуржцев, так и туристов.

"Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов", – пояснил губернатор.

Кроме того, ограничения для самокатов также вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника "Алые паруса" в районах проведения этих мероприятий. Беглов добавил, что и тогда жители и гости города благоприятно отметили инициативу.

В России хотят создать самокатно-патрульную службу (СПС) по аналогии с ДПС. Законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД самокатчиками, уже находится в нижней палате парламента. Однако пока неизвестно, кто будет контролировать и штрафовать нарушителей. СПС хотят оснастить средствами передвижения, способными догнать самокатчиков.

В свою очередь, российские кикшеринговые компании уже запустили собственные аналоги ГАИ, которые выписывают клиентам штрафы за нарушения правил пользования самокатами и ПДД. Они работают в парках, на набережных, возле станций метро и в других популярных общественных местах.