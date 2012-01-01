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16 июля, 16:33

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Эксперт Мельников: запрет электросамокатов приведет к проблемам с доставкой товаров

Прочь с дороги? Могут ли запретить электросамокаты в России

В России могут полностью запретить электросамокаты: опрос на эту тему решили провести в Госдуме. Многие респонденты поддержали инициативу, но нашлось и немало противников. Как быть с электросамокатами и к каким проблемам может привести их запрет, разбиралась Москва 24.

Нельзя оставить?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос, стоит ли запрещать использование электросамокатов в России.

В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

На момент публикации материала проголосовали более 263 тысяч человек. Из них 59% поддержали идею, еще 35% высказались против, и 6% участников опроса заявили о своем безразличии к этому вопросу.

Ранее у жителя столицы впервые конфисковали электросамокат после ДТП. Транспорта лишился студент-дизайнер, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на пожилую женщину. Кроме того, ему на 18 месяцев запретили управлять транспортными средствами.

Также один из клиентов кикшеринга рассказал в соцсетях, что нарушения при управлении самокатом начали отслеживать с помощью камер. По словам молодого человека, ему пришел штраф за то, что он не спешился на пешеходном переходе. В качестве доказательства пользователь приложил скриншоты, на которых виден номер самоката и сам факт нарушения.

Будет только хуже?

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Предложение Вячеслава Володина поддержал председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. В беседе с Москвой 24 он рассказал, что многие россияне напуганы из-за электросамокатчиков и регулярно жалуются на них.

Если не запретить, будет только хуже. Статистика по пострадавшим регулярно растет. На тротуарах испуганы практически все: невозможно пройти спокойно, надо постоянно озираться.
Владимир Соколов
председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов"

Штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) не помогут сократить количество ДТП до минимума, убежден Соколов. По его словам, основная проблема в том, что электросамокатам можно разгоняться до 25 километров в час.

"В ГОСТе написано, что при заезде на тротуар они должны переключаться в "пешеходный режим", при котором скорость снижается до восьми километров в час. Но у нас это никем не контролируется, и такие стандарты в России не имеют официального статуса", – отметил он.

В Сети провели опрос по поводу запрета электросамокатов для передвижения по улицам

Однако гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников заметил, что в ряде стран решить спор пешеходов и электросамокатов смогли за счет развития инфраструктуры. Поэтому специалист в беседе с Москвой 24 предложил изучить опыт других государств и применить его в России.

Несколько лет назад в Шанхае также встал вопрос об отмене электросамокатов, и сейчас их там нет. Но зато они есть в Пекине: там выделили отдельные полосы для движения, и это сработало.
Вадим Мельников
генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ

В контексте предложения о запрете Мельников напомнил, что подобный транспорт в России используют не только для развлечений. Например, после запрета СИМ могут возникнуть логистические проблемы у курьеров: им придется доставлять заказы пешком, что тоже спровоцирует недовольство граждан. Поэтому вопрос требует более гибкого подхода с точки зрения инфраструктуры и организации движения, подчеркнул Мельников.

При этом он убежден, что штрафы в конечном итоге помогут сократить количество ДТП на электросамокатах. Однако пока еще до конца не урегулирован вопрос фиксации нарушений и наказания водителей СИМ, заключил Мельников.

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Шмакова Екатерина

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