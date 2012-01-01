Эксперт Мельников: запрет электросамокатов приведет к проблемам с доставкой товаров

В России могут полностью запретить электросамокаты: опрос на эту тему решили провести в Госдуме. Многие респонденты поддержали инициативу, но нашлось и немало противников. Как быть с электросамокатами и к каким проблемам может привести их запрет, разбиралась Москва 24.

Нельзя оставить?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос, стоит ли запрещать использование электросамокатов в России.





Вячеслав Володин председатель Госдумы В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?

На момент публикации материала проголосовали более 263 тысяч человек. Из них 59% поддержали идею, еще 35% высказались против, и 6% участников опроса заявили о своем безразличии к этому вопросу.

Ранее у жителя столицы впервые конфисковали электросамокат после ДТП. Транспорта лишился студент-дизайнер, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на пожилую женщину. Кроме того, ему на 18 месяцев запретили управлять транспортными средствами.

Также один из клиентов кикшеринга рассказал в соцсетях, что нарушения при управлении самокатом начали отслеживать с помощью камер. По словам молодого человека, ему пришел штраф за то, что он не спешился на пешеходном переходе. В качестве доказательства пользователь приложил скриншоты, на которых виден номер самоката и сам факт нарушения.

Будет только хуже?

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Предложение Вячеслава Володина поддержал председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. В беседе с Москвой 24 он рассказал, что многие россияне напуганы из-за электросамокатчиков и регулярно жалуются на них.





Владимир Соколов председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Если не запретить, будет только хуже. Статистика по пострадавшим регулярно растет. На тротуарах испуганы практически все: невозможно пройти спокойно, надо постоянно озираться.

Штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) не помогут сократить количество ДТП до минимума, убежден Соколов. По его словам, основная проблема в том, что электросамокатам можно разгоняться до 25 километров в час.

"В ГОСТе написано, что при заезде на тротуар они должны переключаться в "пешеходный режим", при котором скорость снижается до восьми километров в час. Но у нас это никем не контролируется, и такие стандарты в России не имеют официального статуса", – отметил он.



В Сети провели опрос по поводу запрета электросамокатов для передвижения по улицам

Однако гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников заметил, что в ряде стран решить спор пешеходов и электросамокатов смогли за счет развития инфраструктуры. Поэтому специалист в беседе с Москвой 24 предложил изучить опыт других государств и применить его в России.





Вадим Мельников генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Несколько лет назад в Шанхае также встал вопрос об отмене электросамокатов, и сейчас их там нет. Но зато они есть в Пекине: там выделили отдельные полосы для движения, и это сработало.

В контексте предложения о запрете Мельников напомнил, что подобный транспорт в России используют не только для развлечений. Например, после запрета СИМ могут возникнуть логистические проблемы у курьеров: им придется доставлять заказы пешком, что тоже спровоцирует недовольство граждан. Поэтому вопрос требует более гибкого подхода с точки зрения инфраструктуры и организации движения, подчеркнул Мельников.

При этом он убежден, что штрафы в конечном итоге помогут сократить количество ДТП на электросамокатах. Однако пока еще до конца не урегулирован вопрос фиксации нарушений и наказания водителей СИМ, заключил Мельников.

