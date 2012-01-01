Эксперт Мельников: запрет электросамокатов приведет к проблемам с доставкой товаров

В России могут полностью запретить электросамокаты: опрос на эту тему решили провести в Госдуме. Многие респонденты поддержали инициативу, но нашлось и немало противников. Как быть с электросамокатами и к каким проблемам может привести их запрет, разбиралась Москва 24.
Нельзя оставить?
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос, стоит ли запрещать использование электросамокатов в России.
На момент публикации материала проголосовали более 263 тысяч человек. Из них 59% поддержали идею, еще 35% высказались против, и 6% участников опроса заявили о своем безразличии к этому вопросу.
Ранее у жителя столицы впервые конфисковали электросамокат после ДТП. Транспорта лишился студент-дизайнер, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на пожилую женщину. Кроме того, ему на 18 месяцев запретили управлять транспортными средствами.
Также один из клиентов кикшеринга рассказал в соцсетях, что нарушения при управлении самокатом начали отслеживать с помощью камер. По словам молодого человека, ему пришел штраф за то, что он не спешился на пешеходном переходе. В качестве доказательства пользователь приложил скриншоты, на которых виден номер самоката и сам факт нарушения.
Будет только хуже?
Предложение Вячеслава Володина поддержал председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. В беседе с Москвой 24 он рассказал, что многие россияне напуганы из-за электросамокатчиков и регулярно жалуются на них.
Штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) не помогут сократить количество ДТП до минимума, убежден Соколов. По его словам, основная проблема в том, что электросамокатам можно разгоняться до 25 километров в час.
"В ГОСТе написано, что при заезде на тротуар они должны переключаться в "пешеходный режим", при котором скорость снижается до восьми километров в час. Но у нас это никем не контролируется, и такие стандарты в России не имеют официального статуса", – отметил он.
В Сети провели опрос по поводу запрета электросамокатов для передвижения по улицам
Однако гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников заметил, что в ряде стран решить спор пешеходов и электросамокатов смогли за счет развития инфраструктуры. Поэтому специалист в беседе с Москвой 24 предложил изучить опыт других государств и применить его в России.
В контексте предложения о запрете Мельников напомнил, что подобный транспорт в России используют не только для развлечений. Например, после запрета СИМ могут возникнуть логистические проблемы у курьеров: им придется доставлять заказы пешком, что тоже спровоцирует недовольство граждан. Поэтому вопрос требует более гибкого подхода с точки зрения инфраструктуры и организации движения, подчеркнул Мельников.
При этом он убежден, что штрафы в конечном итоге помогут сократить количество ДТП на электросамокатах. Однако пока еще до конца не урегулирован вопрос фиксации нарушений и наказания водителей СИМ, заключил Мельников.