Депутат Федяев: в РФ разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов

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Депутаты Госдумы вместе с профильными ведомствами разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, сообщает газета "Известия".

Парламентарий рассказал, что новый закон могут внести в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию. Новые правила предусматривают наличие у всех реализуемых в стране самокатов, в том числе розницу, специальных идентификационных номеров в формате DataMatrix-кодов. Покупатели средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны будут регистрировать эти номера в специальной системе, объяснил Федяев.

По его мнению, самокаты, подлежащие регистрации, могут маркироваться уникальными кодами для контроля их перемещений. Эти метки и камеры городского наблюдения позволят отслеживать СИМ, которые превышают скорость, и привлекать их владельцев к ответственности, сказал депутат.

Регистрация СИМ, таких как электросамокаты, – полностью оправданная мера, подчеркнул координатор движения "Синие ведерки" и руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Он указал, что для этого нужен только уникальный номер устройства, который давно есть у каждого девайса, поэтому реализация идеи технически осуществима. Это будет способствовать увеличению безопасности дорожного движения, заключил Шкуматов.

Ранее одна из крупных кикшеринговых компаний запустила в Москве школу вождения самокатов. Там пользователям СИМ напомнят средства дорожного движения, а также научат безопасно пользоваться электрическим транспортом. Особое внимание будет уделяться правилам парковки и специальным упражнениям для повышения уверенности на дорогах.