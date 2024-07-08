Школа вождения самокатов заработала в Москве

Одна из крупных кикшеринговых компаний запустила в столице школу вождения самокатов. Там пользователям средств индивидуальной мобильности напомнят правила дорожного движения, а также научат безопасно для себя и окружающих пользоваться электрическим транспортом.

Особое внимание в обучении уделяют правилам парковки, а также специальным упражнениям, которые помогут москвичам чувствовать себя увереннее на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

