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08 июля, 11:30

Транспорт

Школа вождения самокатов заработала в Москве

Школа вождения самокатов заработала в Москве

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Одна из крупных кикшеринговых компаний запустила в столице школу вождения самокатов. Там пользователям средств индивидуальной мобильности напомнят правила дорожного движения, а также научат безопасно для себя и окружающих пользоваться электрическим транспортом.

Особое внимание в обучении уделяют правилам парковки, а также специальным упражнениям, которые помогут москвичам чувствовать себя увереннее на дорогах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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