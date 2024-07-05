Напряжение по постоянной схеме подано на станцию метро "Потапово"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительно-монтажные работы на станции "Потапово" Сокольнической линии метро завершаются. В настоящее время специалисты подали напряжение на тягово-понизительную подстанцию для пусконаладочных работ, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В настоящий момент ведется монтаж кровли станции и устройство верхнего строения пути, отделочные работы и установка инженерного оборудования. Кроме того, выполняется благоустройство прилегающей территории", – подчеркнул вице-мэр.

Новый объект станет первой отапливаемой наземной станцией метро. Общая готовность "Потапова" оценивается в 85%. Станцию планируется открыть до конца текущего года, уточнил Ефимов.

Специалисты установят на станции больше вентиляционного оборудования, благодаря чему увеличат подачу тепла. Также они утеплят вестибюли и используют двойные стеклопакеты на путевых стенах.

"Строители на 88 процентов выполнили монтаж основного инженерного оборудования, а прокладку кабеля – на 85 процентов. Запуск станции "Потапово" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова", – сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин оценил готовность станции метро "Потапово" в 85%. Он рассказал, что уже завершена облицовка пола и начинается монтаж обшивки здания. Также специалисты уже остеклили большую часть фасада.

До конца года планируется достроить 8 станций столичного метро, включая "Потапово". Сейчас у Депстроя города в работе находятся 16 объектов, большая часть из которых на Троицкой линии, однако есть транспортные объекты на Рублево-Архангельской и на Кольцевой линиях.

