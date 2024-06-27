Глава "Центра добрых дел" Цветкова рассказала о сборе подписей за медленные зоны в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель общественной организации "Центр добрых дел" Сабина Цветкова рассказала о сборе большого количества подписей в поддержку введения новых медленных зон для электросамокатов в Восточном административном округе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Очень хочется, чтобы в парках и скверах районов Метрогородка, Сокольники, Гольяново, Богородское было уютно и спокойно, чтобы медленные зоны давали возможность родителям без волнений гулять с детьми, бабушкам и дедушкам – не уворачиваться от летящего навстречу самоката, и чтобы в то же время уровень комфорта и безопасности в Восточном округе только повышался. Мы собрали большое количество подписей в тех девяти частях наших районов, где мы хотим организовать медленные зоны", – рассказала Цветкова журналистам.

Ранее жители Восточного административного округа обратились в "Центр добрых дел" с просьбой ввести новые медленные зоны. Голосование по этой теме началось в районах Богородское, Гольяново, Метрогородоке и Сокольники. Решение о вводе новых медленных зон будет принято с учетом мнения жителей и возможностей инфраструктуры.

Проголосовать и предложить адреса медленных зон можно онлайн или очно на девяти участках. В случае принятия положительного решения в отдельных ограниченных зонах автоматически будет снижена максимальная скорость передвижения на электросамокате – до 5–15 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Москве уже действует 320 медленных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ). 20 из таких участков появились в апреле. Новые медленные зоны расположены у ресторанов, кафе и баров, которые работают по ночам. В определенное время суток максимальная скорость там составит 10 километров в час.