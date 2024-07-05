ТАСС: самолет рейса Москва – Минводы вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора

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Пассажирский Airbus, который выполнял рейс Москва – Минеральные Воды, вернулся в Шереметьево в связи с отказом метеолокатора, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника журналистов, посадка воздушного судна прошла штатно.

Утром 5 июля самолет Ан-2, который вел мониторинг лесопожарной обстановки в регионе, совершил жесткую посадку в Еравнинском районе Бурятии рядом с поселком Сосново-Озерском. В результате аварии судно переломило надвое.

В этот момент на борту самолета находились шесть человек – трое из лесничества, два пилота и летчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Четверо из них получили ушибы.

Причиной инцидента был назван выброс масла из двигателя из-за жары. Следователи организовали доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Вместе с тем бурятская транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению требований законодательства о безопасности полетов.