Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин утвердил проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро от станции "Липовая Роща" до "Ильинской" и заявил, что он будет проходить под землей, рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Вся длина участка с двумя новыми станциями, по словам градоначальника, составит 6 километров. Так, "Рублево-Архангельское" расположится на территории одноименного микрорайона в Кунцеве между Проектируемыми проездами № 7120 и 7101, а "Ильинская" – в подмосковном Красногорске между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе.

Мэр уточнил, что сама ветка пройдет от делового центра "Москва-Сити" за МКАД. Горожане смогут совершать пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Первые две станции этой линии – "Деловой центр" и "Шелепиха" – были открыты в 2018 году в составе БКЛ, напомнил Собянин. А в 2021 году специалисты начали работы по возведению первого и второго участков от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" с шестью станциями. В данный момент они приступили к строительству трех станций: "Народное Ополчение", "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Между тем модернизация станции Щербинка в составе второго Московского центрального диаметра (МЦД) завершится в 2024 году. Всего до конца года планируется закончить работы на пяти станциях на территории новых округов, отметил мэр. Также Собянин напомнил, что с 2016 года были введены в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях, при этом достраивается метро "Потапово", а также возводятся остановочные пункты Троицкой линии метро.

