Москвичи предложили более 7 тысяч идей для улучшения работы транспорта столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более семи тысяч идей по улучшению работы городского транспорта предложили жители столицы в рамках проекта "Наш московский транспорт", рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Москвичи уже внесли свои идеи по расположению пешеходных переходов в оживленных местах, варианты размещения светофоров и продления популярных автобусных маршрутов. Этим летом подведем итоги и наградим авторов наиболее удачных инициатив", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Аналитики и ведущие эксперты транспортного комплекса уже рассматривают те предложения, которые граждане выслали с 20 мая по 16 июня. Авторов лучших из них наградят лимитированной картой "Тройка", а также реализуют их задумки.

По просьбам пассажиров московского метро в новом составе поезда "Москва-2024" появились зарядки type-C. Это пожелание стало самым популярными в ходе апрельского опроса горожан, в котором нужно было описать поезд будущего. Тогда своим мнением поделились более 12 тысяч жителей.

