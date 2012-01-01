Турэксперт Горин: спрос на речные круизы в 2024 году вырос на 10–15%

За два месяца летней речной навигации в круизах побывали примерно 120 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин. Путешественники все чаще выбирают такой вид отдыха, чтобы можно было посмотреть несколько городов за раз. Куда именно можно отправиться на теплоходе из столицы и во сколько это обойдется, выяснила Москва 24.

Море впечатлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С Северного и Южного речных вокзалов туристические суда уходят примерно в 50 российских городов и населенных пунктов, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, чаще всего путешественники предпочитают круизы в Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург.





Сергей Собянин мэр Москвы За два месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тысяч человек.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что еще несколько лет назад путешествия на теплоходах считались отдыхом в основном для пожилых. Но на сегодняшний день туры становятся все более популярными среди молодежи и семей с детьми.

"В этом году мы увидели рост спроса на 10–15%: пришли новые туристы, которые раньше не выбирали речные круизы. А за два последних года аудитория выросла на 50%", – привел цифры эксперт.

Любителям путешествий по воде доступны короткие, средние и длинные маршруты. Например, за два-три дня можно посмотреть города на Волге – Мышкин, Углич, Рыбинск, Нижний Новгород. На неделю получится отправиться в путешествие до Санкт-Петербурга или Карелии, посмотреть острова Кижи и Валаам, а также Ладожское озеро. Можно добраться и до Казани или Ростова-на-Дону с заходом в том числе в Ярославль: такие поездки длятся до двух недель, заметил Горин.



Дмитрий Горин вице-президент РСТ Есть еще одно интересное предложение – круиз по городам Золотого кольца. Это один из самых популярных маршрутов из Москвы. Путешествие длится около недели в зависимости от пакета. За это время можно посетить около 10 крупных городов.

При этом, если брать тур только в одну сторону, придется подумать, как уезжать обратно. К примеру, разнообразить поездку можно, добравшись до пункта назначения на лайнере, а обратно – на поезде или самолете, предложил эксперт.

"Есть также вариант "туда-обратно", но тогда вам покажут то же самое, что вы уже видели. Маршрут по Золотому кольцу в этом плане интереснее, потому что города не пересекаются, и вы на протяжении всего маршрута смотрите разные места", – объяснил Горин.

Есть чем заняться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цены на круизный отдых отличаются в зависимости от типа теплоходов, рассказал Дмитрий Горин.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Бюджетный вариант будет стоить 5–7 тысяч рублей в сутки за человека. За теплоход среднего класса нужно заплатить 10–12 тысяч в сутки, люксовый обойдется примерно в 12–20 тысяч.

В стоимость тура входит еда, экскурсии в городах и развлекательная программа на судне. При этом в зависимости от пакета гостям предложат шведский стол или трехразовое питание, а каюта может быть с террасой или без, пояснил Горин.

"Туристы могут выбирать и программу во время круиза. Есть базовый пакет экскурсий, который входит в стоимость, но можно и доплатить за более расширенный формат. На самом теплоходе также проходят кинопоказы, концерты, музыкальные или литературные вечера", – рассказал представитель РСТ.

Он напомнил, что круизный сезон в Москве длится примерно с апреля по октябрь. В июле, по его словам, найти интересные предложения еще можно, однако самые насыщенные и недорогие программы разбирают заранее. Также Горин обратил внимание, что при раннем бронировании многие компании делают скидки: в таком случае отдохнуть на красивом лайнере с разнообразным питанием можно значительно дешевле.