Дептранс временно замедлит самокаты в зоне ТТК и МКАД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На всех улицах в зоне Третьего транспортного кольца и МКАД введут медленную зону со скоростью 20 километров в час, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Исключением станут существующие медленные зоны со скоростью 5–15 километров в час. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, арендные самокаты замедляют в рамках эксперимента. Ожидается, что по его итогам станет меньше ДТП с участием самокатов.

Вице-мэр напомнил, что сегодня в Москве уже 320 медленных зон для самокатов.

"Безопасность движения для нас в приоритете, поэтому вместе с операторами проката мы вводим единую медленную зону в пределах ТТК – МКАД. Мы стараемся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения по поручению Сергея Собянина", – заключил заммэра.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в зонах движения пешеходов до 8 километров в час.

По его мнению, это позволит снизить число аварий с участием водителей СИМ и пешеходов. При скорости 8 километров в час пешеходы будут успевать среагировать в случае экстренных ситуаций, считает политик.

