В Москве впервые конфисковали самокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода

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Суд Москвы впервые конфисковал электросамокат у столичного студента-дизайнера после ДТП, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения наехал на пожилую женщину на западе столицы. Из-за повтора правонарушения суд изъял электросамокат в собственность государства по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Также студента лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев.

После возбуждения судебным приставом Солнцевского отделения ГУ ФССП по Москве производства для исполнения решения суда о конфискации нарушитель, не имея уважительных причин, отказался явиться к приставу и был подвергнут принудительному приводу. Лишь после этого студент передал приставу электросамокат Dualtron ultra.

Ранее в РФ приняли закон о введении штрафов за поездки в нетрезвом состоянии на электросамокатах и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедах. Так, он будет варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей. Также это наказание будет вводиться за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.