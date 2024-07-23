Кикшеринговые компании в России запустили собственные аналоги ГАИ

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Кикшеринговые компании в этом году стали привлекать внештатных сотрудников, выписывающих клиентам штрафы за нарушения правил пользования самокатами и ПДД. Об этом газете "Известия" сообщили их представители.

Например, с весны в "МТС Юрент" наняли 2,5 тысячи человек в 30 российских городах. Они работают в парках, на набережных, возле станций метро и других популярных общественных местах. В компании объяснили, что консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД и правил сервиса. Всего с начала сезона по всей стране было выписано около 150 тысяч штрафов, треть из них оформлена с помощью консультантов по безопасности.

О начале патрулирования улиц Москвы и Санкт-Петербурга сотрудниками, штрафующими за нарушения ПДД и правил сервиса, сообщил и "Яндекс Go". Представитель Whoosh отметил, что компания придерживается принципа нулевой терпимости к нарушениям. Передачей информации занимаются и собственные сотрудники сервисных служб, которые заряжают и переставляют самокаты в городе. Кроме того, Whoosh использует данные с городских камер в столице, которые с начала сезона определяют некоторые нарушения ПДД, указали в компании.

В свою очередь, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что у общества, государственных и муниципальных структур возникает все больше вопросов, связанных с ростом числа аварий с электросамокатами. Привлечение специальных контролеров, которые будут штрафовать пользователей за нарушения, позволит поднять дисциплину и снизить количество ДТП. Более того, это может избавить кикшеринговые компании от претензий и чрезмерно жесткого регулирования со стороны государства и муниципалитетов, рассказал он.

Ранее депутат ГД Сергей Колунов предложил создать в РФ по аналогии с ДПС самокатно-патрульную службу (СПС). По его словам, законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД самокатчиками, уже находится в нижней палате парламента. Однако пока неизвестно, кто будет контролировать и штрафовать нарушителей. В связи с этим он предложил создать СПС и оснастить ее средствами передвижения, способными догнать самокатчиков.