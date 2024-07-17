Сотрудники кикшеринговых компаний стали фиксировать несоблюдения ПДД в столице

За ездой на электросамокатах в городе теперь следят не только камеры видеонаблюдения, но и сотрудники кикшеринговых компаний. Они фиксируют несоблюдения ПДД и предупреждают пользователей о штрафах.

Информация в кикшеринговые компании поступает от столичного департамента транспорта, а также от ЦОДД – это данные с камер, которые фиксируют нарушения на улицах города.

Как еще планируют выявлять нарушителей и что им грозит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.