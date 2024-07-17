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17 июля, 07:15

Транспорт

Сотрудники кикшеринговых компаний стали фиксировать несоблюдения ПДД в столице

Сотрудники кикшеринговых компаний стали фиксировать несоблюдения ПДД в столице

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За ездой на электросамокатах в городе теперь следят не только камеры видеонаблюдения, но и сотрудники кикшеринговых компаний. Они фиксируют несоблюдения ПДД и предупреждают пользователей о штрафах.

Информация в кикшеринговые компании поступает от столичного департамента транспорта, а также от ЦОДД – это данные с камер, которые фиксируют нарушения на улицах города.

Как еще планируют выявлять нарушителей и что им грозит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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