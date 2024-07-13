Два новых городских вокзала откроют в Москве в этом году

Два новых городских вокзала – Митьково МЦД-3 и Щербинка МЦД-2 – откроют уже в этом году. Об этом рассказала советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

По ее словам, с встроенных в транспортный каркас города диаметров пассажиры могут быстро и бесплатно пересесть с одного транспорта на другой. Сейчас пересадок с диаметров уже более 100. На первых двух диаметрах уже полностью заменили все поезда, а на МЦД-3 и МЦД-4 планируют это сделать в ближайшие годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

