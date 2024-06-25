"Мой район. Новости": запуск МЦД-3 и МЦД-4 разгрузил станции метро на 15%

На станции метро "Рязанский проспект" стало свободнее. В Дептрансе рассказали, как изменился трафик с открытием МЦД-3 и МЦД-4. Отмечается, что МЦД-3 связал Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 – Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный.

Благодаря запуску третьего и четвертого диаметров соседние станции метро разгрузились до 15%. Например, на 12% меньше пассажиров стало на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, на 14% стало свободнее на "Комсомольской" Сокольнической линии. Кроме того, на 15% разгрузилась станция метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии.

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