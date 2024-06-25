Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 08:35

Транспорт

"Мой район. Новости": запуск МЦД-3 и МЦД-4 разгрузил станции метро на 15%

"Мой район. Новости": запуск МЦД-3 и МЦД-4 разгрузил станции метро на 15%

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 25 июня

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 25 июня

РЖД вводит специальные билеты для перевозки домашних животных

В Москве общая протяженность велополос достигнет 590 км в этом году

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Поезда на Замоскворецкой линии метро полностью заменят на новые за два года

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Новости часа: 14 пострадавших в Севастополе поступят на лечение в больницы Москвы

Новости часа: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

На станции метро "Рязанский проспект" стало свободнее. В Дептрансе рассказали, как изменился трафик с открытием МЦД-3 и МЦД-4. Отмечается, что МЦД-3 связал Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 – Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный.

Благодаря запуску третьего и четвертого диаметров соседние станции метро разгрузились до 15%. Например, на 12% меньше пассажиров стало на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, на 14% стало свободнее на "Комсомольской" Сокольнической линии. Кроме того, на 15% разгрузилась станция метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика