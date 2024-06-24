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24 июня, 13:01

Мэр Москвы

Собянин: новый культурный центр в районе Вороново в ТиНАО откроется в июле

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В июле в Воронове в ТиНАО откроется новый культурный центр, который построили в рамках масштабного плана развития округов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Его возвели в селе Кленове за счет средств Адресной инвестиционной программы полностью из российских материалов", – информировал мэр.

В двухэтажном здании создали зрительный зал на 278 мест, залы балета и хореографии, студии ИЗО и декоративно-прикладного искусства, классы вокала, швейную и столярную мастерские. В центре установили современное музыкальное оборудование, а также создали там условия для маломобильных посетителей. На прилегающей к зданию территории расположилась зона для настольных игр и сцена, где можно будет проводить городские мероприятия.

Ранее стало известно, что новый культурно-досуговый центр (КДЦ) появится в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района ТиНАО. Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров. Открытие КДЦ позволит создать около 50 рабочих мест.

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